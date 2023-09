Liverpool | un big via a gennaio?

Riparte il campionato più bello del mondo subito con la grande sfida tra Chelsea e Liverpool, finita in pareggio. Vittorie rotonde per Manchester ...

Commenta per primo Ci hanno provato un po' tutte,internazionali come ile nazionali come Inter, Napoli e Juve, ad accaparrarsi Teun Koopmeiners . Un giocatore completo, centrocampista, trequartista, goleador dalla distanza, battitore ...Finisce 2 - 2 ilmatch della sesta giornata in Premier League tra Arsenal e Tottenham . La ... Alle spalle del lanciato Manchester City c'è anche ilche supera non senza qualche affanno il ...

Il Liverpool ha battuto 3-1 il West Ham ed è ora secondo da solo. Il Brighton di De Zerbi è terzo. Il Newcastle ha fatto una prestazione storica, sconfiggendo lo Sheffield 8-0. Howe ha dovuto ...LIVERPOOL-WEST HAM STREAMING GRATIS – La Premier League continua ... si trova a dieci punti e vorrà provare a riscattarsi contro un’altra big del calcio inglese. Per tentare di portare a casa un ...