LIVE Musetti-Safiullin | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | inizia la semifinale!

(Di lunedì 25 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Sekulic –-Rinderknech PRIMO SET 11:36il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con il russo al servizio. 11:34 Accolti dall’applauso del pubblico fanno capolino sul campo centrale diLorenzoe Roman. 11:29 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’ingresso in campo dei due protagonisti della prima semifinale. 11:25 Numero 55 ATP,si è distinto in questa stagione per aver raggiunto i quarti di finale in quel di Wimbledon. 11:21 Il vincente del match troverà in finale uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il bulgaro Grigor Dimitrov. Seconda semifinale che si disputerà non prima delle 13.30 italiane. 11:17 ...