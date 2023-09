LIVE Musetti-Safiullin 3-6 | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | il russo conquista il primo set

(Di lunedì 25 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Sekulic –-Rinderknech 30-15 Perde il controllo del rovescio dal centro. 15-15 Ottimo il rovescio lungolinea del toscano. 0-15 In rete il dritto diin uscita dal servizio. SECONDO SET 6-3SET. Largo il passante di rovescio di. Si chiude così ilparziale. 40-30 Set point. Servizio esterno vincente del. 30-30 Scambio durissimo chiuso dal dritto lungolinea vincente dell’azzurro. Alè Lorenzo! 30-15 Regalo di, che manda in rete il passante di dritto con l’avversario battuto. 30-0 Lunga la risposta carica di. 15-0 Si ...

ATP 250 Chengdu Centre Court, semifinale(ITA) 3 Safiullin (RUS) 5 ...CHENGDU (CINA) - Dopo l'ottima prova in Coppa Davis,è volato in Cina per giocare l'Atp 250 di Chengdu . L'italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin . Chi vince questa sfida vola in finale e se la vedrà contro ...

LIVE Musetti-Safiullin, ATP Chengdu 2023 in DIRETTA: semifinale importante per il toscano OA Sport

Diretta Musetti-Safiullin: segui la semifinale Atp Chengdu live Corriere dello Sport

Tennis, diretta live della semifinale tra Musetti e Safiullin all'ATP 250 di Chengdu: Lorenzo cerca la prima finale stagionale ...CHENGDU (CINA) - Dopo l’ottima prova in Coppa Davis, Musetti è volato in Cina per giocare l’Atp 250 di Chengdu. L’italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin. Chi ...