LIVE Musetti-Safiullin 3-6 3-2 | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | l’azzurro cancella una palla break

(Di lunedì 25 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Sekulic –-Rinderknech 3-2 Game. In corridoio il dritto incrociato di. AD-40 Altra ottima prima del. 40-40 Prima esterna vincente provvidenziale di. 30-40. Risposta vincente di rovescio del numero 55 ATP sulla timida seconda del toscano. 30-30 Servizio, smorzata e volèe. Alè Lorenzo! 15-30 Dritto inside out dal centro del campo ben giocato dal. 0-30 Un robot…Nonostante una buona demi-volèecede sotto il secondo passante dell’avversario. 0-15 Gran risposta di rovescio del russo. 2-2 Game. ...

ATP 250 Chengdu Centre Court, semifinale(ITA) 3 2 Safiullin (RUS) 6 2 ...CHENGDU (CINA) - Dopo l'ottima prova in Coppa Davis,è volato in Cina per giocare l'Atp 250 di Chengdu . L'italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin . Chi vince questa sfida vola in finale e se la vedrà contro ...

LIVE Musetti-Safiullin, ATP Chengdu 2023 in DIRETTA: semifinale importante per il toscano OA Sport

ATP 250 Chengdu semifinale Musetti-Safiullin diretta live: Lorenzo ... Virgilio Sport

Tennis, diretta live della semifinale tra Musetti e Safiullin all'ATP 250 di Chengdu: Lorenzo cerca la prima finale stagionale ...CHENGDU (CINA) - Dopo l’ottima prova in Coppa Davis, Musetti è volato in Cina per giocare l’Atp 250 di Chengdu. L’italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin. Chi ...