LIVE Musetti-Safiullin 3-6 2-1 | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire

(Di lunedì 25 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Sekulic –-Rinderknech 30-0 Altra ottima prima di. 15-0 Sesto ACE del russo. 2-1 Game. Servizio, dritto e volèe a segno per il toscano, che risale con decisione da 0-30. 40-30 Indecisione di, che manda a metà rete il rovescio in avanzamento. 30-30 ACE, che si affida alla battuta. 15-30 Servizio vincente del. 0-30 Grave errore di Lorenzo, che vanifica la gran prima mandando in corridoio il dritto in contropiede. 0-15 Secondo doppio fallo di. 1-1 Game. ACE numero 5 del russo. 40-15 Lungo il disperato recupero di rovescio del toscano. 30-15 Servizio e rovescio a segno per il numero 55 ...

ATP 250 Chengdu Centre Court, semifinale(ITA) 3 Safiullin (RUS) 5 ...CHENGDU (CINA) - Dopo l'ottima prova in Coppa Davis,è volato in Cina per giocare l'Atp 250 di Chengdu . L'italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin . Chi vince questa sfida vola in finale e se la vedrà contro ...

LIVE Musetti-Safiullin, ATP Chengdu 2023 in DIRETTA: semifinale importante per il toscano OA Sport

ATP 250 Chengdu semifinale Musetti-Safiullin diretta live: Lorenzo ... Virgilio Sport

Tennis, diretta live della semifinale tra Musetti e Safiullin all'ATP 250 di Chengdu: Lorenzo cerca la prima finale stagionale ...CHENGDU (CINA) - Dopo l’ottima prova in Coppa Davis, Musetti è volato in Cina per giocare l’Atp 250 di Chengdu. L’italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin. Chi ...