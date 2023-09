LIVE – Juventus-Lecce - Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) Vigilia di Juventus-Lecce per i bianconeri in questo lunedì 25 settembre. Alle 12:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 1-2 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 1-1 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 0-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...

Primavera Milan-Juventus 3-0 : che spettacolo i rossoneri | LIVE NEWS Sta per iniziare Milan-Juventus, partita valida per il campionato Primavera 2023-24. Segui con noi il LIVE testuale del match