L' intelligenza artificiale potrebbe creare armi di distruzione di massa

(Di lunedì 25 settembre 2023) A novembre un vertice sulla sicurezza dell'AI discuterà di come evitare che la tecnologia aiuti criminali o terroristi

Intelligenza Artificiale (AI): chi è anche solo un po’ informato sulla questione ha chiara una cosa: l’AI è (non sarà, è già) una delle invenzioni ...

Anche il gruppo Amazon punta la sua maxi fiche sull’Intelligenza artificiale . Investirà fino a 4 miliardi di dollari nella start up Anthropic per ...

Il colosso di Seattle ha annunciato la scelta di finanziare Anthropic, startup californiana fondata da ex dirigenti di OpenAI

AGI - Normali fotografie di ragazze spagnole pubblicate sui propri account social sono state utilizzate con un'applicazione diche le ha totalmente denudate, sconvolgendo la città di Almendralejo, nel Sud della Spagna. Sotto shock le ragazze rimaste vittime dell'appropriazione e trasformazione dannosa ...L'ha predetto in che modo potrebbe il mondo. Bard , il software di Google, ha formulato previsioni sconcertanti riguardo a come potrebbe concludersi il destino dell'umanità , ...

Secondo lui, infatti, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e l'uso di avatar stanno pian piano trasformando il modo in cui gli agenti immobiliari interagiscono con i clienti.