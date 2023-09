L’insopprimibile passione per il Latino | è la nostra possibilità di eternità

(Di lunedì 25 settembre 2023) Forse una malattia, persino incurabile, addirittura mortale? Risposta incerta. Personalmente ho convinzione decisa: mi sono ammalato di lingua latina ( “latinite”), febbre da terzo grado, prossima allo scoppio. Colpi al cuore, sbandamenti, Cammino, e mi vienein mente:”Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem fors obieceritit, illa contentus vivat, laudet diversa seguentes?”, Orazio finge di chiedere a Mecenate come mai l’uomo vanta gli altri scontento di sé. Vera o no che ci sia in tutti la scontentezza, è lo slancio snello, di colpo, che gradisce. Qui fit Maecenas… “Qui fit” , il Qui vale e recide Quomodo. Noi diremmo:”Come avviene che…”, meno scagliato di Qui fit. “Diversa seguentes”, noi prolisseremmo: ”seguono vie diverse”. La mancanza di articoli, lo sappiamo , rende rapida, squadra, senza irrigidire, anzi, la lingua latina.tra semplicità e ...

...sua luce il cielo per un'estate invincibile ed, ... anche quando c'è'inverno. È divina, strappata al cielo quando ... film drammatico recitato coned in presa diretta con il ......sua luce il cielo per un'estate invincibile ed, ... anche quando c'è'inverno. È divina, strappata al cielo quando ... film drammatico recitato coned in presa diretta con il ...

L'insopprimibile passione per il Latino: è la nostra possibilità di ... Secolo d'Italia