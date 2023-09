Lino Banfi a Ballando con le Stelle 2023

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 25 settembre 2023)Il ‘nonno’ più ‘Libero’ e famoso d’Italia è pronto a mettersi in gioco acon le. L’undicesimo concorrente ufficiale della diciottesima edizione del programma ‘danzereccio’ di Rai1 condotto da Milly Carlucci è, infatti, l’attore – 87enne -. Ad ufficializzare la presenza dinel cast, come è avvenuto con gli altri concorrenti, sono stati i canali social di. “Sono anni che mi stanno dicendo, sapete benissimo, ‘Devi farecon le, Devi farecon le‘… e io non è che… Non lo so, non so fare queste cose. (…) Però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ...