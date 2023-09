L' informazione al positivo sul quotidiano Il Digitale

Leggi su agi

(Di lunedì 25 settembre 2023) AGI - Raccontare le rivoluzioni in un mondo in costante cambiamento. È questo l'obiettivo de Iltelematico edito da Id (Identità digitali), società specializzata in comunicazione digital, i cui founder editori sono Alberto Buffo e Silvia Buffo. Una visione chiara e lungimirante già dal 2018, quando il giornale è stato ideato, proponendo un taglio smart nelle notizie. L'al, come carattere distintivo della linea editoriale L'obiettivo è di informare attraverso news, storie e approfondimenti, ove possibile, in un'ottica positiva, avvalorati da interviste e contenuti veicolati anche sui canali social del, come Facebook, Instagram, TikTok su cui la redazione è in constante sviluppo attraverso lo studio delle più innovative tecniche di divulgazione del ...