L’importanza di insegnare a scuola le competenze non cognitive Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 25 settembre 2023) Inviata da Maria Luisa Sterponi - Ladell’obbligo si propone di prestare una grande attenzione allo sviluppo globale della persona, includendo anche l’acquisizione ditrasversali, importanti in tutte le fasi della vita di una persona e in ogni contesto. Con questa premessa non si può non parlare allora deldi far sviluppare agli studenti nelle scuole lenon, le life skills. L'articolo .