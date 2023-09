Lilli Gruber | “Giornalista molestata? Lo avrei colpito dove fa più male Viviamo in una società iper-sessualizzata che crea aggressività”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Lofa più, senza esitazione. È sufficiente una ginocchiata, basta pochissimo”.ha commentato la molestia ai danni di unaavvenuta in Spagna durante un collegamento televisivo., ospite del nuovo programma di Massimo Gramellini, In altre parole, su La7, ha analizzato quello che secondo lei è un peggioramento della nostrarelativo ai comportamenti dei singoli e della collettività: “Succede oggi e non 40 anni fa, quando io facevo l’inviata. L’estrema sessualizzazione di ogni cosa, rende le persone, soprattutto i più giovani, più frustrati e aggressivi”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.