Ligue 1 | giornata 6 | poker del PSG | prima sconfitta del Monaco

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tutto facile per il PSG che nel big match della6 di1 travolge il Marsiglia e resta a due punti dalla vetta della classifica. Il Nizza infligge laal, il Brest supera il Lione e rovina l’esordio in panchina di Fabio Grosso prendendosi anche il primo posto. Salgono anche Strasburgo e Le Havre, ennesimo pareggio per il Rennes mentre il Lens ottiene lavittoria. La sfida tra Lille e Reims si giocherà domani sera.1,6: PSG-Marsiglia 4-0,-Nizza 0-1, Nantes-Lorient 5-3 Terza vittoria nelle ultime quattro giornate di campionato per il Paris Sant-Germain, che travolge 4-0 il Marsiglia imponendo all’OL lain questo torneo. ...