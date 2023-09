Liga | giornata 6 | derby di Madrid all’Atlético | che rimonta del Barça!

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 25 settembre 2023) Primo stop per il Realche nella6 dellaperde ilcontro l’Atlético. Blancos superati in classifica dal Barcellona che batte il Celta Vigo con unaincredibile in pochi minuti, in vetta a sorpresa c’è anche il Girona che rifila cinque gol al Maiorca. Vince ancora l’Athletic Bilbao, primo successo per il Las Palmas.6: Atlético-Real3-1, Barça-Celta 3-2, Alavés-Bilbao 0-2 Dopo un avvio impeccabile arriva la prima sconfitta del Realche cede 3-1 nella stracittadina contro l’Atlético. Vantaggio di Morata al 4’ con un colpo di testa a centro area, stessa dinamica anche per il raddoppio di Griezmann al 18’. I blancos accorciano le distanze al 35’ con una ...