Lies of P | trucchi e consigli per sopravvivere tra una bugia e l’altra

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Se del perdono non sarai degno, per tutta la vita sarai di legno”: non abbiamo bugie, soloperinof P Non vogliamo mentirvi: conof P, vi attende un soulslike con cui sposare l’immaginario di Carlo Collodi all’ambientazione vittoriana, entrambe premesse per le quali conviene sempre dispensare. Naturalmente, la rivisitazione cupa di Pinocchio non si traduce per forza nel gioco più difficile di sempre. Del resto, si sa, ne abbiamo piene le tasche di “il Dark Souls di inserire genere qui”, giusto? D’altro canto, non è neanche un titolo che vi tiene per mano… o che la trattiene mentre lanciate il controller dalla finestra. Il nostro amore per le vostre periferiche ci ha condotti qui, prima che la vostra ...

Lies of P, infatti, è un soulsike abbastanza ostico, motivo per cui in questa guida completa vi daremo una serie di consigli e trucchi per far filare il più liscio possibile la vostra avventura.

In questa guida completa di Lies of P vi daremo tantissimi consigli e trucchi su come affrontare al meglio l'avventura!Lies of P ci lancia infatti nel centro dell’Uncanny Valley ... Combattendo sul medesimo terreno, senza trucchi. Nonostante qualche minimo inciampo, la stella magica pare aver esaudito la richiesta.