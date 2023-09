Lies of P | svelata la lista trofei completa!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 25 settembre 2023) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, lacompleta diof P, il nuovo soulslike targato Neowiz Games arrivato recentemente su PC e console Diof P e del suo potenziale valore ci eravamo già accorti quando lo avevamo potuto provare, in versione demo, qualche tempo fa (qua le nostre prime impressioni!). Recentemente il titolo è sbarcato su PC, PS5, PS4, Xbox Series X S e Xbox One e abbiamo dunque potuto parlarvene, molto più approfonditamente, in una recensione completa che potete trovare cliccando qui. Fra pregi e difetti, questi ultimo specialmente conclamati a causa del genere di appartenenza, il nuovo soulslike di Neowiz Games, che concede una nuova chiave di lettura al Pinocchio di Collodi, ci è sembrato più che soddisfacente. E in questa sede, vogliamo vedere insieme a voi la ...