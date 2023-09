Liceo Alfano I | dolore e musica per l’addio ad Antonio Senatore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno celebrati domani nella chiesa di San Giovanni a Vietri sul Mare i funerali di, il diciottenne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada che collega Cava de’ Tirreni a Vietri sul Mare, il comune dove il giovane, che da poco aveva compiuto 18 anni, viveva. Ancora non sono chiare le cause che hanno determinato la caduta dallo scooter del ragazzo che frequentava illeprimo di Salerno. Qui, questa mattina, i compagni di scuola hanno salutatocon un lancio di palloncini, un minuto di silenzio e poi nel modo che a lui, faceva parte della banda del Comune di Vietri sul Mare, certamente sarebbe piaciuto di più ovvero con latra ...