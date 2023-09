L’Europa guarda con sospetto la criptovaluta basata sulla scansione dell’iride

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 settembre 2023) A fine agosto la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’autorità francese di regolamentazione dei dati personali, è entrata in un complesso di uffici a Parigi per interrogare il dirigente di una nuova start-up attiva nel settore delle criptovalute: Worldcoin. Come riportato da Politico, l’ente di vigilanza transalpino è intervenuto senza preavviso per parlare con il rappresentante dell’azienda, in un «contesto di crescente controllo sulle pratiche di privacy del progetto della». Quello parigino è solo uno dei centri che Worldcoin ha aperto in tutta Europa, all’interno dei quali l’azienda esegue ladei bulbi oculari delle persone per consentire di accedere ai suoi servizi. Gli altri si trovano in Germania, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Ma facciamo un passo indietro. Il progetto WorldcoinWorldcoin è una ...