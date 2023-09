L’esorcista è ancora uno degli horror più spaventosi di sempre?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 25 settembre 2023) Cinquantanni fa i cinema di tutto il mondo proiettavano quello che a breve termine sarebbe diventato non solo uno dei casi cinematografici più eclatanti di tutti i tempi, ma anche l’più rivoluzionario e (forse) più terrificante di. Stiamo ovviamente parlando de, capolavoro diretto dal compianto William Friedkin ed uscito nei cinema internazionali a partire dal 1973, due anni dopo il successo che il regista americano ottenne agli Oscar con il neo-noir Il braccio violento della legge. In occasione del suo 50° anniversario e in concomitanza con le celebrazioni dei 100 anni di Warner Bros. Pictures,torna nelle sale italiane esclusivamente nelle giornate del 25, 26 e 27 settembre, in una nuova versione di zecca restaurata dallo stesso Friedkin qualche anno fa e rimasterizzata in 4K. ...