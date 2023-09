L’emozionante viaggio di Gemma nel Trono Over | Uomini e Donne 25 Settembre 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’apprezzato dating show ‘‘, condotto da Maria De Filippi, torna con una nuova puntata oggi, 25, su Canale 5. Si affacciano in studio gli immancabili opinionisti insieme ai tronisti di questa stagione. Tra le storie degne di nota, quella diGalgani, che sta esplorando una nuova conoscenza. Ma non tutto sembra tranquillo nel parterre. Scopriamo insieme la trama della puntata, senza anticipare troppo.: le anticipazioni di oggi, 25Nell’affascinante universo di ‘’, una protagonista che non smette di affascinare gli spettatori è sicuramenteGalgani. Con la sua energia e franchezza, ...