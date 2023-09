L’elegante leggerezza di “Luna” | per design e fashion addicted

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un vero e proprio reboot che ricolloca l’iconica “” nell’immaginario degli ambienti di casa in una veste tutta nuova La storia diaffonda le proprie radici negli anni Ottanta. Come racconta il suo creatore, iler giapponese Shigeaki Asahara, “originariamenteera stata ideata unicamente come lampada da tavolo. Sviluppata attorno ad una piccola sorgente alogena bispina, proiettava la luce su uno schermo tondo che a sua volta la diffondeva sul piano di lavoro in maniera confortevole.” Nel 1984 Asahara aveva quindi sviluppato per Stilnovo questa colorata lampada da tavolo, oggi fuori produzione, dalle dimensioni esigue ma estremamente innovativa per il tempo. Quasi quarant’anni dopo, Stilnovo lancia sul mercato, non una riedizione ma un vero e proprio “reboot”: la nuovissima ...