(Di lunedì 25 settembre 2023)ha interrotto un progetto per realizzareutilizzandoper bevande, sostenendo che il nuovo materiale avrebbe causato maggiori emissioni di carbonio. Lo riporta il ...

ha interrotto un progetto per realizzare mattoncini utilizzando bottiglie per bevande riciclate, sostenendo che il nuovo materiale avrebbe causato maggiori emissioni di carbonio. Lo riporta il ...cercherà invece di migliorare l'impronta di carbonio dell'Abs, secondo quanto si apprende dal servizio giornalistico. Loading... Tim Brooks, responsabile della sostenibilità del gruppo, ha ...

Lego abbandona il progetto dei mattoncini «eco-sostenibili» Il Sole 24 ORE

Lego abbandona le bottiglie riciclate per costruire mattoncini - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'azienda di giocattoli danese dichiara che produrre mattoncini in plastica riciclata richiede una riconversione aziendale troppo profonda ...Lego ha interrotto un progetto per realizzare mattoncini utilizzando bottiglie per bevande riciclate, sostenendo che il nuovo materiale avrebbe causato maggiori emissioni di carbonio. Lo riporta il Fi ...