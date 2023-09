Lecce | D’Aversa | «Non siamo il Leicester | la Juve è da scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la. Tutti i dettagli Il tecnico delRobertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellantus. PAROLE – «La partita di domani sarà totalmente diversa rispetto a quella con il Genoa. Lantus partirà forte dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo. Per me lotteranno fino alla fine per loe domani li ritroveremo contro molto arrabbiati, quindi dovremo rispondere loro colpo su colpo. Noi come il? Ilaveva introiti totalmente diversi, noi abbiamo ricevuto decisamente meno. Questi non sono paragoni che non possono esistere. Non ...