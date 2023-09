Leao | «Inter superiore lo scorso anno in semifinale! Ma infortuni…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023), giocatore del Milan, ha parlato della Champions League e di come i rossoneri aspirano a vincerla. Tirata in ballo anche l’SEMIFINALE PERSA ? Rafael, a GQ Portogallo, è ritornato sulla semifinale di Champions League dell’annp passato: «Penso che il club sia sulla strada giusta. Adesso l’obiettivo deve essere continuare a crescere e migliorarsi. Sono sicuro che presto il Milan solleverà nuovamente la Champions League, a cui aspiriamo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, penso che la Champions League sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo obiettivo. L’l’è stata. Huna squadra molto completa, sia in panchina che nei titolari, e questo ha fatto la ...