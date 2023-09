Leao | 'Il Milan tornerà presto a vincere la Champions Se avessi in mente di andarmene | non avrei rinnovato'

... Lapadula, Mancosu, Rog Associazione Calcio(3 - 4 - 3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Loftus - Cheek, Reijnders, Calabria/Florenzi; Chukwueze/Pulisic, Okafor/Giroud,. ...Il2° è ancora in convalescenza dopo il pokerissimo beccato in faccia nel derby, gli basta. Alla Juve invece non basta Chiesa per uscire "viva" dal Mapei Stadium in una serataccia per ...

De Grandis: "Il Milan non deve appoggiarsi esclusivamente a Leao. C'è un limite...." Milan News

De Grandis consiglia: «Il Milan eviti di fare questo». E parla di Leao Milan News 24

Franco Ordine nel corso del suo editoriale per ‘Il Giornale’ ha parlato del Milan, concentrandosi soprattutto sul tema infortuni. Le sue parole. ORDINE – «Dalla sera del derby, il quinto della serie, ...Rafael Leao, attaccante del Milan, ha raccontato alcuni aneddoti su come ha mossi i primi passi da calciatore.