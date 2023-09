Le PSG x Air Jordan 6 Low Cement Grey sono così belle da fare passare in secondo piano Mbappé

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Per le nuovissime PSG x Air6 Low, famoso grazie alle sue scarpe da basket, ha collaborato ancora una volta con il PSG, la squadra di calcio francese più odiata dagli spagnoli. I tifosi del Real Madrid non perdonano il PSG per avergli soffiato, mentre quelli del Barcellona gli rimproverano di avergli portato via Neymar e Dembelé. Nonostante questa nomea internazionale, nessuno può negare che il PSG abbia un ottimo gusto estetico e chesia riuscito a creare per il club francese un’immagine distintiva. Le varie produzioni Aircon i colori del PSGdiventate degli autentici pezzi da collezione, come le Air5, leAir 200E o le Air...