Le pagelle Garcia a Roma fu esonerato per spogliatoio | pareggite | preparazione atletica

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ledi Bologna-Napoli 0-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. L’estate sta finendo, anzi è finita, e noi siamo già invasi dalla malinconia ungarettiana: “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, laddove il tricolore principia a sdrucirsi sulla maglia azzurra. Il Bologna tira in porta per la prima volta al 75’, ripeto, Ilaria, al 75’, e il giovane Meret ribatte pronto il colpo del rossoblù intriso di zeta – 6 Restare concentrati per 75 minuti nonostante l’assenza totale di tiri da parte del Bologna è un merito che gli vale il voto. Lo zero in corrispondenza dei gol del Napoli di fronte ad un avversario così inconsistente, invece, vale a noi la depressione. Ma non è certo colpa di Meret – 6 DI LORENZO. Giacomino va invano alla ricerca di una palla e di un’identità e tocca all’Eurocapitano dare vita alla destra. Meno delle altre volte, a ...