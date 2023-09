Le mille avventure di Cirillo | oligarca italiano a Mosca | “Siamo diventati tutti pedine”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – Sciamano. Pilota di aereo e di elicottero. Esploratore polare. Armatore e velista. Rappresentante di mobili. Imprenditore. Cittadino russo onorario dal 2014, per decreto del Presidente Putin, "primo, e tra i primi occidentali, ad avere questo onore". Con "il chiodo fisso" di diventare "il nuovo Rastrelli, l’architettoche costruì Pietroburgo". La versione di Lanfranco, nell'autobiografia dal titolo non veritiero "L'architetto di Putin", appena pubblicata da edizioni Piemme, vuole che il palazzo di Gelendzhik, sul Mar Nero, non sia di proprietà del Presidente russo come aveva denunciato Aleksei Navalny all'inizio del 2021, nel documentario che porta ala fama non desiderata della cronaca. La residenza "è di proprietà di una società a cui è stata ceduta dal gruppo" che ...