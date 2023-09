Scopri come creare un match educativo in classe, in tutta la scuola o tra altre, che celebri la ricchezza delle! E alla fine non mancherà la cerimonia di premiazione! Iscriviti oraPresenti vari docenti ed alunni di diverse. Tra essi anche una rappresentanza di docenti e ... dopo aver fatto questo, si avrà l'accesso a video, immagini e audio in varie". Con Simone ...

Le lingue a scuole: spagnolo vs tedesco. Lettera Orizzonte Scuola

Language Olympics: celebra la Giornata Europea delle Lingue con Trinity Orizzonte Scuola

Tra le iniziative dedicate alla scuola “Lingue nella mia classe/scuola“: l’idea è quella di creare un poster creativo e accattivante che rifletta le lingue presenti nella vostra classe o scuola.Il 26 settembre 2023 alle ore 16 nella giornata europea delle lingue, si terrà nell’Aula Magna dell’Università di Messina, la “Tavola Rotonda sulla dignità della lingua siciliana: riflessioni e propos ...