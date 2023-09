Le ineliminabili liste d' attesa per una visita medica

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 settembre 2023) C’erano 30 anni fa, ci sono ancora adesso. Perché fa comodo così a chi, nella sanità, ci guadagna. E solo i ricchi possono curarsi. Uno dei primi servizi televisivi che ho fatto nella mia vita, quasi trent’anni fa, riguardava led’nella sanità. Ero il Grillo Parlante (proprio come questa rubrica) del Pinocchio di Gad Lerner. Andavo in giro in bicicletta a denunciare le magagne del Paese, una mia vecchia fissazione, come forse sapete. E quella settimana, indossando un camice bianco, feci una prova pratica davanti alle telecamere, telefonando per prenotare unain ortopedia o cardiologia o gastroenterologia. Risultato: attese lunghe mesi e mesi. Poi ho rifatto la telefonata, chiedendo di essereto da uno specialista del medesimo reparto in via privata. E (miracolo!) mi ...