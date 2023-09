Le Coppe esaltano chi le gioca. E l’Atalanta lo sa

(Di lunedì 25 settembre 2023) IL COMMENTO. Leeuropee logorano chi non le. È la riflessione spontanea che emerge dopo la quinta giornata di campionato, visto come hanno risposto alle fatiche internazionali Milan, Inter e Atalanta, mentre la Juventus – unica big ad avere tutta la settimana a disposizione per concentrarsi solo sulla Serie A – ha rimediato una figuraccia storica, perdendo col Sassuolo (sabato presentatosi al cospetto dei bianconeri con 3 punti in quattro giornate contro i 10 della Signora) a colpi di papere e autogol: alla faccia dell’attenzione e della meticolosa preparazione mirata sul singolo impegno.

