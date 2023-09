Le Case Bio | Treviso | “Le certificazioni delle case in legno che garantiscono qualità | sicurezza | durata e comfort abitativo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) - La bioedilizia viaggia in linea con i principi di sviluppo sostenibile: impegno etico, culturale ma anche tecnico-progettuale Susegana -, 25 settembre 2023. Il settorecostruzioni in, anche conosciuto come bioedilizia o bioarchitettura, è oggetto di una serie di leggi e norme che ne regolano le attività di progettazione e le modalità operative relative alla posa in opera con l'obiettivo di limitare l'impatto ambientale e massimizzare il benessere. “Ladi un edificio è direttamente proporzionale alle sue prestazioni, sia in termini disia in termini energetici”, spiega Paolo Basso titolare dell'azienda LeBio di Susegana, in provincia di. “Per offrire maggiori ...