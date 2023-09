Blendistrict, tenetele d'occhio C'è una squadra speciale dic he farà take over da Palazzo Giureconsulti , sede centrale di MilanoWeek, con live i contenuti. Sono le ragazze ...Il secondo appuntamento si è tenuto con Giada Zappa, nell'etere Jadezzzzz, stylist prima, contentpoi, influencer con un approccio da anti - influencer. Nello spazio tra moda,e ...

Le beauty creator ci racconteranno la Milano Beauty Week Vanity Fair Italia

L'agenda beauty di fine settembre: pop-up ed eventi (non solo per la Milano Beauty Week) Io Donna

Sovereign Centros has announced that KENJI, the design-led homeware retailer, and Rituals, the luxury beauty & wellbeing brand, have signed ...Dal 26 Settembre al 2 Ottobre 2023 il mondo beauty sarà sotto la lente e uno squad di esperti di cosmetica farà da portavoce di quello che succede nell'universo della bellezza ...