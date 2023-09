Lazio | Pedro e un ritiro alle origini | le ultime

(Di lunedì 25 settembre 2023) In casatiene banco il futuro di, il giocatore sta trovando sempre meno spazio con Sarri e a fine stagione potrebbe tornare a casa In casatiene banco il futuro di, il giocatore sta trovando sempre meno spazio con Sarri e a fine stagione potrebbe tornare a casa. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, l’ex Barcellona potrebbe anche tornare a casa, al Tenerife e il presidente del club in una radio locale ha affermato che ne stanno parlando.

Il Tenerife alimenta il sogno Pedro . Secondo As, lo spagnolo della Lazio potrebbe tornare in patria.

... ammoniti, espulsi MARCATORI: 12` Immobile (L), 36` Gagliardini (M) Società Sportiva(4 - 3 - ... Cataldi (76` Rovella), Luis Alberto; Isaksen (55` Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (76`).avrebbe potuto, ci ha pure provato, ma alla lunga si annoia pure lui. Immobile fatica ad ... Il capitano dellanon rientrerà nei nostri discorsi, e per un motivo semplice. Non mi interessa. ...

FORMELLO - Lazio, più Guendouzi che mai. Pedro insidia un titolare La Lazio Siamo Noi

LAZIO, PEDRO VERSO IL TENERIFE SE LA CAVIGLIA NON DOVESSE OFFRIRE GARANZIE - Sportmediaset Sport Mediaset

La Lazio fa uno a uno in casa contro il Monza. Non mancano le critiche ad Immobile nonostante il gol e qualcuno chiede l'esonero del tecnico biancoceleste ...[themoneytizer id=”99064-6] Non rendono come vorrebbero, ma l’impegno è indiscusso. Basta vedere i test del giorno dopo a Formello, che rilevano un affaticamento muscolare altissimo per Patric, Romag ...