Lazio | Lotito è una furia | il presidente sbotta | parole durissime

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il pareggio interno contro il Monza non ha ovviamente soddisfatto lache ha conquistato solamente quattro punti nelle prime cinque partite Lanon va. Altra brutta prestazione dei biancocelesti che non hanno trovato la vittoria anche contro il Monza all’Olimpico, pareggiando per 1-1. Un inizio di stagione tremendo, il peggiore degli ultimi vent’anni: Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Claudio Lotito ha voluto caricare la Lazio in vista della sfida contro il Monza di questa sera per dare una scossa all’ambiente Claudio Lotito ha ...

Domenica di fuoco in casa Lazio . Lotito è furiso con il tecnico Sarri e con i giocatori per la peggior partenza dei biancocelesti nell'era...

Commenta per primo Domenica di fuoco in casaè furiso con il tecnico Sarri e con i giocatori per la peggior partenza dei biancocelesti nell'era dei tre punti. Come racconta Il Messaggero questa mattina, già sabato sera dopo la ...che irrompe subito dopo e fa la sua strapazzata ai giocatori . Trema lada sabato sera, il clima è inquieto. E' uno di quei momenti che ciclicamente fanno sembrare Formello una Babele. I ...

La Lazio è sparita, il dopo-Milinkovic è durissimo. E Lotito si infuria La Gazzetta dello Sport

RASSEGNA STAMPA - Taty Castellanos è il nome più invocato in questi giorni dai tifosi della Lazio. Lo scialbo pareggio con il Monza ha spinto la gente a chiedere a Sarri di ...[themoneytizer id=”99064-6] La risalita, se arriverà, sarà lenta. Chissà come il presidente Lotito avrà accolto l’analisi di Sarri a fine partita. Di sicuro la rabbia del patron è arrivata forte e ch ...