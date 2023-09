Lazio | alta tensione! Sarri chiude le squadra nello spogliatoio | Lotito furioso

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo il secondo posto dell’anno scorso, dietro un Napoli a dir poco stellare, la nuova stagione dellanon è inizia secondo i piani. Meno di un punto a partita, 4 in 5 gare giocate, uno in più della zona retrocessione. L’ultima gara giocata contro il Monza, conclusa sull’1-1, ha portato con sè uno strascico di forti polemiche. Secondo quanto si legge su “Il Corriere dello Sport”,ha dato una netta strigliata asabato sera. L’allenatore ha tolto il riposo previsto per la giornata di oggi e ha blindato laper una dura ramanzina senza staff e dirigenti (per evitare fughe di notizie). Successivamente è entratoper rincarare la dose.critica alcune scelte di, pone l’accento ...