L’avventura naturale e sostenibile di Tenuta Magrini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 settembre 2023) Determinata, concreta, intraprendente. Ma la costante fonte di ispirazione, la miniera di idee innovative «per me, è mio marito Massimiliano», ci tiene a precisare. «E anche per questa avventura, la spinta è venuta da lui: in pieno lockdown, abbiamo acquistato, con un piccolo pezzetto di terreno annesso, con un vitigno da recuperare e un bosco circostante. L’idea di produrre vino era già in quel primo passo. Meno di due anni dopo, abbiamo acquistato altro terreno: il vinoera il nostro obiettivo». A raccontarmi la recente nuova vita di, una antica cascina di contadini, affacciata sulle colline del Monferrato, a Grazzano Badoglio, è Maura Satta Flores, presidente della cantina, con il nome di famiglia, fondata nel 2022. @...