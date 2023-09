Laver Cup 2023 | trionfa il Team World | decisiva la vittoria in doppio di Shelton Tiafoe

(Di lunedì 25 settembre 2023) Con un netto 13-2, ilha schiantato ilEurope ed ha conquistato laCup. Dopo Londra, la squadra composta dai giocatori del ‘resto del mondo’anche a Vancouver e lo fa al termine di una tre giorni a senso unico. Basti pensare che, dopo il 10-2 maturato al termine di sabato, è stato sufficiente vincere il primo di quattro match in programma per laurearsi campione. I punti decisivi sono arrivati dal, che gli statunitensi Bene Franceshanno portato a casa grazie a untie-break, sconfiggendo Hubert Hurkacz e Andrey Rublev. Un dominio assoluto, dal primo all’ultimo match, ha così regalato aluna meritata ...

La Laver Cup resta in possesso del Team World. La squadra capitanata da John McEnroe bissa il successo passata stagione e trionfa in una edizione 2023 che ha avuto un solo padrone. Un dominio schiacci ...