Laver Cup 2023 | risultati e classifica

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ie laaggiornata dellaCup, torneo che si svolge da venerdì 22 a domenica 24 settembre in quel di Vancouver. Team Europe proverà a riprendere lo scettro a distanza di un anno dall’evento svoltosi a Londra, quando Team World riuscì ad imporsi per 13-8 in quello che è stato l’ultimo fine settimana da professionista di Roger Federer. Vince infatti il trofeo chi arriva per primo a tredici, con ogni partita che assegna punti. FORMAT E REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TVAGGIORNATA -Team World: 13 punti -Team Europe: 2 puntiVENERDI’ 22 SETTEMBRE 1 – Ben Shelton b. Arthur Fils 7-6(4) 6-1 2 – Francisco Cerundolo b. Alejandro Davidovich Fokina 6-3 7-5 3 – Felix Auger-Aliassime b. Gael Monfils 6-4 6-3 4 – Frances Tiafoe/Tommy Paul b. ...

La sesta edizione della Laver Cup finisce, come da pronostico, al Team World . E' bastato il primo incontro della terza giornata per consentire alla ...

La Laver Cup resta in possesso del Team World . La squadra capitanata da John McEnroe bissa il successo passata stagione e trionfa in una edizione ...

La sesta edizione dellafinisce, come da pronostico, al Team World . E' bastato il primo incontro della terza giornata per consentire alla formazione capitanata da John McEnroe di arrivare al fatidico 13esimo punto.... le parole di Ben Shelton nei confronti del compagno di doppio canadese Un autentico assolo americano quest'anno alla manifestazione ideata da Rode Roger Federer. Dopo la prima vittoria del ...

Aliassime-Monfils nervi tesi in campo, divisi da McEnroe e Borg. E la Laver Cup si scalda La Gazzetta dello Sport

Auger-Aliassime e Monfils litigano in Laver Cup: non sono d'accordo su come comportarsi Fanpage.it

Il voto in pagella di Federico Gatti per il clamoroso autogol, la buona prova di Soncin in Nation League, l’esperimento sociale Neville\Scott da 10. Voti e giudizi dei protagonisti della settimana ...La Laver Cup resta in possesso del Team World. La squadra capitanata da John McEnroe bissa il successo passata stagione e trionfa in una edizione 2023 che ha avuto un solo padrone. Un dominio schiacci ...