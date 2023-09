L’Atletico compra in casa Juventus | per gennaio c’è il maxi scambio

(Di lunedì 25 settembre 2023)Madrid non vuole fermarsi agli ottimi risultati ottenuti in campo ma punta inper il mercato. Diego Pablo Simeone, infatti, chiede a gran forza dei rinforzi già… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

La sua carriera inizia lì, quando'arcivescovo di Belo Horizonte ... grande tifoso proprio dell'Mineiro, per trattenerlo ... La RomaCerezo per affiancarlo a Falcao. La svolta europea ...La sua carriera inizia lì, quando'arcivescovo di Belo Horizonte ... grande tifoso proprio dell'Mineiro, per trattenerlo ... La RomaCerezo per affiancarlo a Falcao. La svolta europea ...

Liga spagnola, il derby di Madrid va all'Atletico. Il Barcellona vince in ... Quotidiano Sportivo