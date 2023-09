Latina Detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio | 30enne in manette

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 25 settembre 2023)– I Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa hanno tratto in arresto in flagranza del reato di “diai” un uomo di 30 anni residente nella provincia diin quanto trovato in possesso di quasi 5 grammi di cocaina nonché di materiale per il confezionamento e della L'articolo Temporeale Quotidiano.