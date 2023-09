L’Atalanta Under 23 vince ancora a Caravaggio | 2-0 alla Pro Vercelli L’Albinoleffe cade a Mantova

Prima vittoria per l’Atalanta Under 23 : doppio Italeng e Mallamo - Giana ko 3-2 Caravaggio. Al terzo tentativo utile, l’Atalanta Under 23 centra la sua Prima storica vittoria in Serie C, al debutto assoluto nella sua nuova casa ...

Cissé e Italeng brillano : l’Atalanta Under 23 ha già le sue certezze Adesso è arrivata anche l’ufficialità. l’Atalanta Under 23, in occasione del prossimo turno di campionato in programma venerdì 15 settembre alle ore ...

Primo punto in Serie C per l’Atalanta Under 23 : i nerazzurri pareggiano 0-0 in casa del Trento l’Atalanta Under 23 conquista il Primo punto della sua storia nel campionato di Serie C. La squadra guidata da Modesto impatta 0-0 sul campo del ...

La prima dell’Atalanta Under 23 si chiude con una sconfitta : la Virtus Verona vince 3-2 Gorgonzola. La prima storica partita dell’Atalanta Under 23 si chiude termina con una sconfitta per mano della Virtus Verona, capace di imporsi con ...