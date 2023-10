(Di lunedì 25 settembre 2023) Andrea Cagliero - La Cassazione ha chiarito che l'elezione di domicilio in sede di impugnazione non è necessaria se l'imputato è

]' ; - l'. 3 comma l del D. L. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, che stabilisce che ' ... un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli, nonché 582, ...85 e dall'. 116 del codice della strada ammonta complessivamente a eurocomprendendo anche il fermo amministrativo del mezzo. L'attività accertata, infatti, veniva svolta completamente al di ...

L'art. 581, comma 1 ter c.p.p., non si applica al detenuto Studio Cataldi

L'obbligo documentale previsto dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p. è ... Il Penalista

Meno coppie con figli, più coppie senza: entro il 2042 solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà ...La Cassazione ha chiarito che l'elezione di domicilio in sede di impugnazione non è necessaria se l'imputato è detenuto ...