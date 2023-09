L’AQUILA | MORTO MATTEO MESSINA DENARO | FINISCE L’ERA DELLA MAFIA STRAGISTA

Leggi su citypescara

(Di lunedì 25 settembre 2023) La sua ossessione per il personaggio di Diabolik era ben nota. Si diceva che nella sua abitazione fossero stati ritrovati numerosi esemplari del fumetto, e che egli stesso amasse paragonarsi al criminale di carta, tanto da usare il nome in codice “Diabolik” in alcune comunicazioni. Anche se, al contrario del personaggio dei fumetti, i crimini dierano tutt’altro che romantici. Essi erano reali, brutali e avevano lasciato una scia di vittime innocenti. Eppure, come Diabolik,aveva anche lui un fascino. Il fascino del criminale che riesce sempre a sfuggire, che vive la vita al massimo, senza paura e senza rimorsi. Ma alla fine, come sempre accade nella realtà e non nei fumetti, il crimine non paga. La sua lunga latitanza, le sue malattie e, infine, la sua morte, sono la testimonianza del ...