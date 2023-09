L’Aquila | la sentenza che assolve gli imputati di stupro | «Lei aveva bevuto | il sesso era consenziente»

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Corte di Cassazione ha annullato unadel tribunale decheva i presunti stupratori di una ragazza di 15 anni. Il Palazzaccio ha ordinato un nuovo processo perché secondo gli ermellini i giudici hanno omesso di valutare le prove. Tra cui quella della presenza di liquido seminale dei due sulla maglietta della vittima. In primo grado i due, un alpino e un ambulante, erano stati condannati a 4 anni e mezzo di reclusione. In appello erano stati assolti. Il giudice Luca Ramacci nella suabolla anche come eccentrica la decisione di far testimoniare in aula la vittima: «La vittimizzazione secondaria della giovane, sicuramente da considerarsi persona particolarmente vulnerabile, si è in effetti verificata ed è iniziata con la decisione di riassumere in ...