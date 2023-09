L’Ape sociale non può essere rimandata all’anno successivo | vediamo perchè

... luoghi di emarginazione, assenza di servizi, calo ... 26 settembre alle 17.30, in piazza del Popolo a Gagliano Aterno ('... all'arrivo, anziché trovare il solito bar, c'è un'di street food ...... Ricostituzione, Ratei, Certificazioni,e Beneficio ... Come ottenere'incentivo in busta paga La domanda di incentivo si ...

Ape Sociale: proroga e possibili novità in arrivo Lavoro e Diritti