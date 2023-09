Lando Norris | “Stiamo arrivando in alto passo dopo passo”

(Di lunedì 25 settembre 2023) La McLaren non è più un’outsider ma una solida realtà. La crescita esponenziale di, sommata a quella di Oscar Piastri ieri ha prodotto un doppio podio con i due piloti che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo gradino. Un weekend assolutamente da ricordare per la scuderia e che i due piloti ricorderanno a lungo. Di questo infatti ha parlato il britannico nelle interviste al termine della gara, oltre a fare i complimenti allo stesso Piastri per il primo podio in F1.: “Felice per Oscar, è il suo primo podio in F1, complimenti!” (Credit foto – Scuderia McLaren)Queste dunque le parole dial termine del gran premio del Giappone: “Un altro giorno straordinario per noi. Un secondo ed un terzo posto, per cui non potevamo chiedere di più. La mia partenza è ...

al primo podio in carriera ha potuto usufruire delle ultime novità già provate da, il quale ... 'Altra giornata fantastica per la McLaren - ha detto dopo la gara . Seconda e terza posizione ...

Il doppio podio McLaren riapre anche la corsa al quarto posto. Sul podio infatti ci sono sia Lando Norris (2°) che Oscar Piastri (3°), mentre Charles Leclerc finisce quarto, con Carlos Sainz sesto. In ...Per la McLaren la spedizione di Suzuka si è rivelata straordinaria. Secondo e terzo posto per il team di Woking grazie alle prestazioni di Norris e Piastri, in grado di avere un passo nettamente super ...