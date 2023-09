L’Ajax ha smesso di essere l' Ajax Alle radici delle difficoltà della fu squadra modello

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 25 settembre 2023) In Olanda lo chiamano già “il giorno più buio nella storia del”. E non è un’iperbole. Domenica i lancieri ospitavano il Feyenoord, per unagrandi classiche dell’Eredivisie: a fine primo tempo perdevano 0-3, i supporter più facinorosi hanno interrotto il gioco a colpi di fumogeni e bengala in campo per poi assaltare lo spicchio di tribuna riservato ai vertici societari. Per ripristinare l’ordine, mentre il pubblico lasciava la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, è servito l’interventopolizia a cavallo. La buona notizia è che non si segnalano feriti. Tutto il resto è caos. Nelle ore successive, il club ha convocato un vertice d’urgenza e ottemperato a unarichieste più pressanti del tifo organizzato: il licenziamento del direttore sportivo Sven Mislintat, in carica da appena ...