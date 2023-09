L’adrenocromo non è una sostanza usata dalle “élite” per vivere più a lungo

Leggi su facta.news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il 21 settembre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su X il 17 agosto 2023. Il filmato mostra un uomo, in primo piano, fare affermazioni sul. Secondo quest’uomo «i personaggi che rivestono cariche pubbliche, istituzionali» nonché «le persone del mondo dello spettacolo necessitano di questa» per potere «avere qualche anno in più». Inoltre, nel video si sente che questaverrebbe ricavata dall’adrenalina, e si estrarrebbe dal «liquido cerebrale» tramite un ago infilato in profondità nell’occhio. Infine, l’uomo spiega che «si prediligono i bambini fino ai 9 anni perché producono una quantità di adrenalina maggiore e più pura rispetto a un adulto». Si tratta di una notizia falsa che fa ...