La storia di Aziza e Khalid e le loro paure per il futuro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il Cairo è una megalopoli da nove milioni di abitanti. Luci e ombre lungo le sponde del Nilo. Negozi, alberghi e appartamenti di lusso, ma anche quartieri pieni di spazzatura. I turisti arrivano in città per vedere le piramidi, la Cittadella, i musei, ma c’è un luogo meno conosciuto, ma altrettanto interessante da visitare. Il cimitero – maqabir, come viene chiamato dagli egiziani – di Al-Qar?fa si estende per quasi dieci chilometri. Al suo interno non ci sono solo i morti. Mezzo milione di persone vivono lì, alcune da generazioni. L’esodo più importante avvenne nel 1992, dopo il terremoto di magnitudo 5.9 del 12 ottobre. È stato il peggior evento sismico della città: cinquecento quarantacinque morti, sei mila feriti e cinquanta mila persone senza più una casa. Molti sfollati non sapendo dove andare e avendo perso tutto, trovarono casa nel cimitero di Al-Qar?fa: la città dei morti, ma ...